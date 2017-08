By

北韓證實週二試射的是「火星-12型」中遠程戰略彈道導彈,北韓領袖金正恩指,行動是牽制關島的前奏,今後要把太平洋作為目標,多作彈道導彈發射訓練,回應美國和南韓的聯合軍演。

這枚導彈週二清晨由首都平壤的發射場升空,沿著既定軌跡,經過日本北海道襟裳岬,命中北太平洋的目標水域。

金正恩表示,今次試射不過是回應美韓聯合軍演的序幕,批評美國迴避北韓為緩和局勢採取的措施。

金正恩稱,北韓汲取了教訓,明白彬彬有禮的言論說不通,唯有付諸行動,並且會視乎美國的言行,採取下一步行動,亦已經下令軍方做好萬全的「決戰進入狀態」,準備好隨時可以發射強而有力的導彈。

