【i-CABLE】

北韓證實週五試射的,是「火星- 12 型」中遠程彈道導彈,領袖金正恩指北韓最終目標,是要令美國當政者不敢輕言考慮向北韓動武。

《朝中社》報道,金正恩週五再次臨場指導試射,稱導彈沿著預定軌道飛越日本北海道上空,精確落到太平洋的預定水域。金正恩表示,北韓最終目標是要與美國保持實力平衡,令當政者不會隨便輕言以軍事選項應付北韓。

金正恩又說,北韓被聯合國制裁數十年,現在擁有的一切不是靠聯合國恩惠得來,如果以大國自居的部份國家,以為聯合國制裁可以令北韓屈服,便真的太過偏執了。

