北韓成功發射洲際導彈 美韓聯合演習施壓（視頻）

【KTSF 陶璟樂報導】

美國和韓國週二舉行聯合軍演,疑似向北韓施壓,對於此次北韓宣稱成功發射洲際導彈,各國有何反應?

北韓宣布週二在朝鮮半島東部海域,成功試射一枚洲際彈道飛彈,這是今年北韓發射的第11枚導彈,距離上次地對艦導彈發射僅一個月。

據韓國軍方稱,此次導彈飛行距離近600英里,是最成功的一次。

對此日本首相安倍晉三公開表示,北韓此舉意味,北韓對鄰國的威脅性上升,安倍還透露在前天與美國總統特朗普的電話會議中,希望各國可以在本週20國集團漢堡峰會中,聯合起來商討對策。

特朗普已經發了推文,嘲諷金正恩的行為無趣,特朗普也認為,也許中國可以幫助北韓結束這種不間斷騷擾。

聯合國安理會將在週三召開緊急會議,討論朝鮮半島問題,對此研究世界安全問題的高級學者David Wright認為:”沒有好的軍事選項,若排除軍事選項,還是回到制裁,但是過去我們已見到,制裁解決不了問題。”

中國外交部新聞發言人耿爽就事件回應稱:中方反對朝鮮違反安理會的決議,進行有關發射活動,當前半島局勢複雜敏感,希望各方都能保持冷靜克制。”

據悉中俄兩國領導人將在莫斯科會面中緊急商討,如何終止北韓導彈項目。

