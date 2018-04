金正恩親到醫院探望中國傷者 向車禍遇難者致哀

【i-CABLE】

中國遊客在北韓翻車墮橋,造成32死兩傷事故,北韓領袖金正恩親身到醫院探望傷者,又到中國駐平壤大使館致以哀悼,官方傳媒引述金正恩稱,對這次不幸事故感到非常痛心。

北韓領袖金正恩週一親自到平壤友誼醫院探望翻車墮橋意外的兩名中國傷者,稱朝方會全力救治,並配合中方做好善後工作。

朝中社引述金正恩表示,對發生不幸事故,感到非常痛心,北韓人民把這宗悲劇事故當成自己的不幸,一想到失去親人的家屬,無比悲痛,會處理好遇難者後事,他請中國駐北韓大使李進軍向中共總書記習近平,以及死傷者和家屬,轉達誠摯慰問和深切哀悼,金正恩還跟院方人員一起討論治療方案。

朝中社報道,金正恩在意外翌日早上6時半,便前往中國大使館慰問,是官方首次報道金正恩到訪中國大使館,李進軍感謝金正恩到來慰問,充份體現了朝方的高度重視。

中國外交部工作組連同北京多家醫院抽調的醫療專家,已到達北韓協助救治。

事發在週日傍晚,載有34名中國遊客的旅遊巴駛至黃海北道時墮橋,32名中國遊客及四名北韓工作人員死亡,兩名中國人重傷,中朝雙方未有透露意外原因。

片段所見出事現場正下雨,據報車上是來自北京的中國員工旅行團,由開城前往平壤。習近平和總理李克強隨後指示外交部及駐北韓使館,協調朝方全力開展救援。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。