中國官媒籲放棄核武 北韓官媒斥破壞兩國關係

中朝關係或進一步面臨考驗,北韓官方媒體朝中社點名指摘中國官媒刊登文章,呼籲北韓放棄核武、破壞兩國關係,著中方不要企圖考驗北韓忍耐力。

北京外交部回應指,中方一直秉持客觀、公正的立場,按照事情是非曲直,處理有關問題。

北韓接連試射導彈,又多次強調繼續發展核武,令朝鮮半島局勢日益緊張,就連盟友中國的官方媒體也發表文章,呼籲平壤停止試射導彈和核試。

但朝中社週三發表評論,罕有直接要求中國停止動搖兩國關係基礎的「魯莽言行」。

文章指中國官媒《人民日報》和《環球時報》,多次發表文章,批評北韓擁核,威脅中國國家利益,並指核試危害中國東北安全,譴責媒體說法是非不分,將兩國關係惡化責任推卸給北韓,亦令局勢更緊張,而北韓為保護國家發展核武,任何人都不能改變或動搖其決心,無論與中國的友誼如何寶貴,也不會用核武交換。

朝中社的文章又強調,北韓過去70多年來,站在反美鬥爭最前線,保障中國和平與安全,中方應認同和感激北韓的貢獻。

朝中社今年2月及4月分別發表文章,以「周邊國家」及「以大國自居的國家」等字眼,不點名批評中方隨波逐流制裁北韓,但最新評論罕有地點名批評中國官方傳媒。

《環球時報》回應,平壤陷入非理性思維,中方只需表明立場和底線,不必與北韓來回辯論,又指雙方或需展開高層對話,加強溝通。路透社報道,若中國加強制裁北韓,平壤政府可能會尋求與俄羅斯合作,減少對中國依賴。

