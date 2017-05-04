中國官媒籲放棄核武 北韓官媒斥破壞兩國關係

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中朝關係或進一步面臨考驗，北韓官方媒體朝中社點名指摘中國官媒刊登文章，呼籲北韓放棄核武、破壞兩國關係，著中方不要企圖考驗北韓忍耐力。

北京外交部回應指，中方一直秉持客觀、公正的立場，按照事情是非曲直，處理有關問題。

北韓接連試射導彈，又多次強調繼續發展核武，令朝鮮半島局勢日益緊張，就連盟友中國的官方媒體也發表文章，呼籲平壤停止試射導彈和核試。

但朝中社週三發表評論，罕有直接要求中國停止動搖兩國關係基礎的「魯莽言行」。

文章指中國官媒《人民日報》和《環球時報》，多次發表文章，批評北韓擁核，威脅中國國家利益，並指核試危害中國東北安全，譴責媒體說法是非不分，將兩國關係惡化責任推卸給北韓，亦令局勢更緊張，而北韓為保護國家發展核武，任何人都不能改變或動搖其決心，無論與中國的友誼如何寶貴，也不會用核武交換。

朝中社的文章又強調，北韓過去70多年來，站在反美鬥爭最前線，保障中國和平與安全，中方應認同和感激北韓的貢獻。

朝中社今年2月及4月分別發表文章，以「周邊國家」及「以大國自居的國家」等字眼，不點名批評中方隨波逐流制裁北韓，但最新評論罕有地點名批評中國官方傳媒。

《環球時報》回應，平壤陷入非理性思維，中方只需表明立場和底線，不必與北韓來回辯論，又指雙方或需展開高層對話，加強溝通。路透社報道，若中國加強制裁北韓，平壤政府可能會尋求與俄羅斯合作，減少對中國依賴。

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