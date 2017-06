北韓發射4枚地對艦巡航導彈 南韓軍方加強戒備

By

北韓據報週四早上發射4枚地對艦巡航導彈,是一個月內第4次試射,導彈飛行200多公里後落入日本海。南韓軍方加強戒備,總統文在寅召開國家安全會議商討應對。

南韓軍方指,北韓週四早上發射多支相信是短程地對艦巡航導彈,發射地點是江原道元山一帶,導彈向朝鮮半島東面海域,飛行200多公里後落入日本海。

美軍過去兩星期曾派出卡爾文森號及列根號艦艇,在附近海域分別與南韓及日本進行軍事演習。分析指,平壤是要向美軍展示攻擊該區艦艇的能力。

南韓軍方相信,兩個月前北韓太陽節閱兵上展示過同款的導彈,當時導彈載於流動平台上。

今次是南韓總統文在寅上台不足一個月內,北韓第4次試射導彈,對上一次是上月29日發射的飛毛腿系列導彈。

文在寅曾表示,願意與北韓導彈人金正恩對話,紓緩朝鮮半島緊張局勢。但分析認為北韓連番試射,將令雙方對話機會大減。

