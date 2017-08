北韓週六向東部海域發射最少3枚疑似短程彈道導彈

By

【i-CABLE】

美國和北韓隔空罵戰,本來有緩和跡象,但近日北韓搞新動作,軍隊模擬炮轟和佔領南韓島嶼,又向東部海域發射最少3枚懷疑短程彈道導彈。

北韓官方朝中社週六報道,領袖金正恩指導人民軍演習,模擬特種部隊攻擊南韓的白翎島及延坪島向島嶼發射多枚砲彈,並乘坐橡皮艇或空降搶灘登島,報道指部隊以不同戰鬥方法殲滅敵人,金正恩非常滿意。

同一日,北韓清晨在江原道一帶,半小時內朝東北方向試射最少3枚飛行物體,美國相信是短程彈道導彈,最初表示,首枚在北韓時間6時49分發射,飛行約250公里便失敗墮海,18分鐘後,發射第2枚導彈,但懷疑發射後便爆炸,再過12分鐘發射第三枚導彈亦告失敗,沒威脅美國本土。

後來美軍修訂評估,指第一和第三枚並無發射失敗,都飛行了大約250公里,南韓總統府則相信是北韓測試新型300毫米多管火箭發射器,又強調將與美國全面透徹地完成,正在舉行的年度聯合軍演及檢視防衛力量。

另外南韓傳媒報道,當局部署薩德導彈防禦系統的計劃正進行最後的環境評估,可能下周一公佈具體部署時間。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。