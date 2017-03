北韓據報試射4枚導彈 3枚落入日本專屬經濟區

By

【i-CABLE】

美國與南韓舉行聯合軍演之際,北韓週一早上再試射4枚導彈,相信包括洲際彈道導彈,其中3枚落入日本專屬經濟區,美國、日本和南韓都強烈譴責。

北韓繼上月中試射新型彈道導彈後又一次發射行動,日本防衛省表示,本港時間早上6時36分,北韓在北安北道東倉里一帶向東發射4枚彈道導彈,射程約1000公里,落入秋田縣男鹿半島以西約300至350公里的日本海,其中 3 枚在日本專屬經濟區範圍。

到底北韓發射甚麼型號導彈?日本和美國政府消息人士指,當中可能包括一枚洲際彈道導彈,但南韓軍方認為,導彈射程遠至美國的機會不大,估計可能是KN-08或KN-14型,或只是中遠程彈道導彈。

南韓亦強烈譴責平壤政府違反聯合國安理會決議試射導彈,對朝鮮半島和平構成嚴重威脅,警告北韓執意發展核計劃和彈道導彈計劃,只會招至孤立和自毀。南韓與美國官員通電話,商討加強制裁北韓,代總理黃教安表示應該加快部署薩德導彈防禦系統,應付北韓威脅。

南韓軍方估計有可能發射的 KN-08 導彈是移動式洲際彈道導彈,估計射程有6000公里,但平壤政府從未正式公佈該型號導彈的數據,它最先在 2012年北韓閱兵時亮相,美國國防部相信北韓現時有最少6枚KN-08導彈,至於KN-14是根據KN-08改良而成,目標射程更遠,但有評論質疑北韓現時的火箭技術水平,未達到發展洲際導彈。

