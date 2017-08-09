北韓斥特朗普一派胡言 計劃向關島海域射4枚導彈

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【KTSF】

北韓週三對特朗普總統的”怒火”威嚇言論作出回應，指稱特朗普是”不講道理”的人，並嚴詞警告”只有絕對武力才對他奏效”。

據北韓官方媒體報導，指揮北韓火箭升空任務的戰略軍司領官Kim Rak Gyom說，北韓”已準備”在關島附近採取軍事行動，他說北韓在8月中將完成計劃，向距離關島19至25哩外的水域發射4枚中程導彈，之後將等候北韓核武首席指軍官”頒布指令”，該司領官形容，這是”歷史性向關島開火”的行動。

司領官的聲明再度令北韓局勢進一步升級，特朗普連續兩天向北韓嚴詞警告，繼週二聲稱要以怒火還擊北韓的威脅後，週三再聲稱美國的核武威力領先全球。

不過，如果特朗普的目的是要震懾北韓，結果可能適得其反，司領官形容特朗普的言論是”一派胡言”，將危險的局勢進一步升級。

據北韓官方媒體引述，司領官曾說：”對著一名不講道理的人，對話已不管用，只有絕對武力才對他奏效”。

司領官亦稱，對關島的行動將會是”抑制美國在朝鮮半島及附近地區活動的有效方法”。

關島距離朝鮮半島約2,100哩遠，分析估計金正恩政府不大可能會甘冒亡國的風險，先發制人向美國公民動武，另外，目前也未知北韓是否有足夠能力，成功發射導彈到遠距離的目標。

而美國國防部長馬蒂斯週三也以強硬措詞，敦促平壤停止所有殲滅北韓人民的行動，又指美國會徹底擊倒北韓。

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