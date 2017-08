北韓斥特朗普一派胡言 計劃向關島海域射4枚導彈

By

【KTSF】

北韓週三對特朗普總統的”怒火”威嚇言論作出回應,指稱特朗普是”不講道理”的人,並嚴詞警告”只有絕對武力才對他奏效”。

據北韓官方媒體報導,指揮北韓火箭升空任務的戰略軍司領官Kim Rak Gyom說,北韓”已準備”在關島附近採取軍事行動,他說北韓在8月中將完成計劃,向距離關島19至25哩外的水域發射4枚中程導彈,之後將等候北韓核武首席指軍官”頒布指令”,該司領官形容,這是”歷史性向關島開火”的行動。

司領官的聲明再度令北韓局勢進一步升級,特朗普連續兩天向北韓嚴詞警告,繼週二聲稱要以怒火還擊北韓的威脅後,週三再聲稱美國的核武威力領先全球。

不過,如果特朗普的目的是要震懾北韓,結果可能適得其反,司領官形容特朗普的言論是”一派胡言”,將危險的局勢進一步升級。

據北韓官方媒體引述,司領官曾說:”對著一名不講道理的人,對話已不管用,只有絕對武力才對他奏效”。

司領官亦稱,對關島的行動將會是”抑制美國在朝鮮半島及附近地區活動的有效方法”。

關島距離朝鮮半島約2,100哩遠,分析估計金正恩政府不大可能會甘冒亡國的風險,先發制人向美國公民動武,另外,目前也未知北韓是否有足夠能力,成功發射導彈到遠距離的目標。

而美國國防部長馬蒂斯週三也以強硬措詞,敦促平壤停止所有殲滅北韓人民的行動,又指美國會徹底擊倒北韓。

