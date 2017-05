By

【i-CABLE】

北韓政府再拘捕多一名韓裔美國公民。

朝中社證實,當局於週六拘捕平壤科技大學一名姓金的美籍韓裔公民,指他涉嫌從事敵對活動。

同一所大學另一名也是美籍韓裔、任教會計學的教授,兩個多星期前準備乘飛機離開平壤時,在機場被捕,當局同樣指他涉嫌從事敵對活動。

南韓傳媒則指他曾協助北韓的孤兒院。有南韓學者直指北韓推動「人質外交」,以扣查的美國公民,換取美國政府在近日的核危機上讓步。

