北韓證實於上月底,拘捕一名韓裔美國公民,指他涉嫌從事顛覆國家政權的行為。

被捕的美國公民姓金,58歲,是在上月22日準備由平壤機場離境時被捕。北韓官方指,疑犯被捕前,一直參與敵意刑事活動,企圖顛覆國家政權,現正接受執法部門詳細調查。

疑犯原本在中國延邊科技大學任教,被捕前數星期,才轉到平壤科技大學教授會計學。據報他同時參與援助北韓的項目。目前,已有另外兩個美國人因分別被裁定間諜罪,及顛覆國家政權罪,在北韓服刑。

