北韓成功進行第6度核試 威力較長崎原爆大5倍

【i-CABLE】

北韓宣稱在當地週日早上進行了第6次,亦相信是當地歷來威力最強核試,試驗的氫彈可搭載於新研發的洲際彈道導彈上。

按核試產生的地震強度比較,今次核試的威力是去年9月核試的大約10倍,北韓亦在同一天發放了氫彈的相片,表明已掌握生產核武的一切工序。

北韓繼今年7月,兩度試射射程足以威脅美國本土的州際彈道導彈後,到週日本港時間上午約11時半,在豐溪里核試驗場進行第6次核試,美國地質勘探局及香港天文台同時錄得黎克特制6.3級地震,豐溪里四百公里外的吉林長春,甚至俄羅斯海參崴居民均感受到震動。

若以這個震度,與去年9月北韓對上一次核試比較,核試威力是上次的10倍,同時是二戰日本長崎原爆的5倍以上。

北韓官方電視台報道,領袖金正恩是在主持勞動黨中央政治局常務委員會會議上下達核試的命令,簽署令上顯示出周日的核試時間,北韓官方宣稱氫彈試驗成功,威力空前,沒洩漏輻射,亦沒破壞周邊生態環境。

今次試驗的氫彈是日後用搭載於新研發的洲際彈道導彈上,在核試前只不過是數小時,北韓才宣佈研製出這款搭載在「火星-14 型」洲際彈道導彈上的氫彈。

官方傳媒當時發放金正恩到核武研究所視察氫彈的照片,其中一張相片可見氫彈前方,放了一個覆蓋導彈頂端的整流罩,推斷可以隨時將氫彈裝在導彈上。

報道提到,可以按打擊對象,新型氫彈的威力可任意調整,由數十千噸級到數百千噸級不等,又指製造核武的所有工序,北韓可自行生產,今後能夠隨意生產強力核武。

