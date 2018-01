By

【i-CABLE】

北韓突然取消週六派人到南韓,視察藝術團在冬奧期間的表演場地,暫時未知原因。 南韓早上接獲北韓通報,有份列席週一兩韓會議的牡丹峰樂團團長玄松月,週六會率領7人代表團經”西海線陸路”前往南韓,視察冬奧期間,北韓三池淵樂團在首爾和江陵的表演場地,並與南韓商討演出日程、內容、舞台及設備等,原本預料逗留兩天。 不過南韓統一部其後收到北韓通知指擱置計劃,也未有交代原因。 統一部稱,將會透過兩韓熱線了解事件。

