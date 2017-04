By

北韓譴責美國調派航母到朝鮮半島附近水域,警告若美國企圖先發制人,北韓將以強大武力還撃。

朝中社引述外務省稱,美軍航空母艦卡爾文森號駛近朝鮮半島水域,證明美國企圖入侵北韓已達嚴重階段,警告若美方魯莽攻擊,北韓將強硬抗衡,令美國承擔災難性後果。

外務省強調,北韓不會乞求和平,將繼續發展核武捍衛國家。

“卡爾文森號”戰鬥群早前接到指令改變行程前往西太平洋,接近朝鮮半島附近水域,美國國務卿蒂勒森及白宮國家安全顧問H.R. McMaster均形容,這項調動是審慎措施。

