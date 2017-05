北韓宣布成功試射北極星二型導彈 可攜核彈頭

By

【i-CABLE】 北韓宣布成功試射,可攜帶核彈頭的北極星二型中遠程彈道導彈。領袖金正恩形容試射完美無瑕,已準備好大量生產和部署。北韓更首次公布由導彈上拍攝的地球影像,相信是要展示彈頭重返大氣層的技術。

北韓軍方周日試射,經過改良的北極星二型彈道導彈,採用冷發射技術,即導彈離開發射筒後,引擎才點火,不會直接在地面產生高熱或有毒氣體,並且以固體燃料推進,易於貯藏運輸。

官方媒體報道稱,試射驗證了多項技術,包括導彈各階段分離、固體燃料引擎系統,以及透過設置於導彈的鏡頭,確認發射尾段控制彈頭方向的可靠性和準確性。

韓聯社報道,今次是北韓首次公布由導彈上拍攝地球的畫面,有南韓軍事分析員認為,北韓這樣做是要展示其飛彈重返大氣層的技術。領袖金正恩觀看即時傳送到地面的影像,表示從他們發射的火箭上看地球,覺得很壯觀,整個世界看上去很美。

金正恩形容試射是一百分滿分,完美無瑕,讚揚北極星二型的打擊精準度極高,是非常成功的戰略武器,指示快速大量生產,並批准在人民軍實戰部署。

北韓於2月試射過由潛艇發射改良為陸地發射的北極星二型彈道導彈,當時適逢美國總統特朗普接待到訪的日本首相安倍晉三,外界視為北韓對日本的警告。

到如今批准部署,僅3個月時間,今次試射的片段更可以見到多些細節,包括發射車穿越兩旁有樹木遮蓋的山路。分析認為以履帶車運載導彈較難被偵察,即使在起伏不平的地勢,也可穩定地行駛,易於移動,亦見到發射筒蓋打開,以及發射筒豎起的近鏡。

四月的太陽節閱兵,北韓軍方亦展示了北極星彈道導彈。南韓軍方估計,北極星二型射程大約2,000公里,雖然關島不在射程範圍,但已覆蓋南韓和日本,包括駐日的美軍基地。

