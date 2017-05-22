北韓宣布成功試射北極星二型導彈 可攜核彈頭

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【i-CABLE】 北韓宣布成功試射，可攜帶核彈頭的北極星二型中遠程彈道導彈。領袖金正恩形容試射完美無瑕，已準備好大量生產和部署。北韓更首次公布由導彈上拍攝的地球影像，相信是要展示彈頭重返大氣層的技術。

北韓軍方周日試射，經過改良的北極星二型彈道導彈，採用冷發射技術，即導彈離開發射筒後，引擎才點火，不會直接在地面產生高熱或有毒氣體，並且以固體燃料推進，易於貯藏運輸。

官方媒體報道稱，試射驗證了多項技術，包括導彈各階段分離、固體燃料引擎系統，以及透過設置於導彈的鏡頭，確認發射尾段控制彈頭方向的可靠性和準確性。

韓聯社報道，今次是北韓首次公布由導彈上拍攝地球的畫面，有南韓軍事分析員認為，北韓這樣做是要展示其飛彈重返大氣層的技術。領袖金正恩觀看即時傳送到地面的影像，表示從他們發射的火箭上看地球，覺得很壯觀，整個世界看上去很美。

金正恩形容試射是一百分滿分，完美無瑕，讚揚北極星二型的打擊精準度極高，是非常成功的戰略武器，指示快速大量生產，並批准在人民軍實戰部署。

北韓於2月試射過由潛艇發射改良為陸地發射的北極星二型彈道導彈，當時適逢美國總統特朗普接待到訪的日本首相安倍晉三，外界視為北韓對日本的警告。

到如今批准部署，僅3個月時間，今次試射的片段更可以見到多些細節，包括發射車穿越兩旁有樹木遮蓋的山路。分析認為以履帶車運載導彈較難被偵察，即使在起伏不平的地勢，也可穩定地行駛，易於移動，亦見到發射筒蓋打開，以及發射筒豎起的近鏡。

四月的太陽節閱兵，北韓軍方亦展示了北極星彈道導彈。南韓軍方估計，北極星二型射程大約2,000公里，雖然關島不在射程範圍，但已覆蓋南韓和日本，包括駐日的美軍基地。

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