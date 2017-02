北韓成功試射中遠程彈道導彈 可攜核彈頭

By

【i-CABLE】

北韓週日成功試射了一種新型地對地中遠程彈道導彈,可攜帶核彈頭,並採用固體燃料和流動發射車等技術。朝中社指新導彈的彈頭飛行方向,提高機動性,分析認為有可能應用於洲際導彈。中美俄等國家都關注今次試射,中方認為各方都應該保持克制。

「北極星-2」型導彈以垂直90度角發射,導彈飛行高度達550公里,飛行約500公里後落入日本海。

北韓週日早上近8時,在西部平安北道發射場試射,目的在於檢驗履帶式流動發射車等技術指標,並確認彈道導彈,地面冷發射系統的可靠及穩定性,大功率固體燃料引擎的起動特性,以及導彈各階段分離的特點等。

「北極星-2」可攜帶核彈頭,而且搭載彈頭的部件經過升級,比以往更易掌握飛行方向,以避開攔截,考慮到周邊國家安全,這次採用了高角度發射方式。領袖金正恩滿意試射結果,認為標誌人民軍作戰能力提升,多一項核攻擊手段。

北韓去年8月成功試射「北極星-1」潛射導彈後,金正恩下令根據有關成果,研發射程更遠的彈道導彈「北極星-2」。南韓軍方估計這款新型導彈,射程介乎2,500至3,000公里。

有南韓學者認為,今次試射意味北韓開始開發易於移動、以固體燃料推進的洲際彈道導彈。試射適逢美國總統特朗普,接待到訪日本首相安倍晉三,外界視之為北韓對日本的警告,亦有分析認為,北韓正在試探美國新政府的取態。聯合國安理會將召開緊急會議,商討如何應對。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。