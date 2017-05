北韓政府指成功瓦解美韓暗殺金正恩的行動

By

北韓政府宣稱,瓦解了由美國中央情報局及南韓情報部門策劃,行刺領袖金正恩的陰謀,指美韓收買了一名平壤居民,待金正恩出席公開活動時,利用放射性物質或炸彈對付他。北韓形容暗殺陰謀等同宣戰,美韓官方未有回應。

上月15日,是北韓紀念,已故領袖金日成冥壽的太陽節。當天,首都平壤有閱兵儀式,領袖金正恩出席。事隔三星期,北韓的國家安全保衛省首次披露,閱兵當天,原來有一宗企圖行刺金正恩的陰謀。

國家安全保衛省罕有地詳細交代陰謀始末,指美國中央情報局聯同南韓情報部門,早在2014年,在俄羅斯接觸一名從事農林業、姓金的平壤居民,南韓的特工分多次,合共數10萬美元款項,又提供衛星通訊設備﹛要求他返北韓之後,收集一些公開活動的詳細資訊,評估各種襲擊行刺方法。

當局指,美韓給予該名姓金男子指令,最好使用放射性或納米有毒物質,在不用埋身的情況下,令目標人物中毒,數個月後毒發身亡,除了在閱兵活動場合,亦可以趁金正恩到錦繡山太陽宮拜祭父親及祖父時下手。

北韓當局指暗殺陰謀等同宣戰,會即時展開針對美韓的反恐行動,但當局沒提到如何揭發、瓦解陰謀。至於該名姓金的男子,當局形容他是人間渣滓,一刻都不容他活在這片土地。

另一方面,金正恩在周四乘坐小型船隻,到了西南前線,最南端的長在島及茂島,探望防禦部隊,指示要鞏固戰鬥陣地,做好作戰準備。這兩個島嶼,與南韓延坪島只相距約十公里。北韓在2010年11月砲轟延坪島,南韓方面有四名軍民死亡。

