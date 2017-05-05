北韓政府指成功瓦解美韓暗殺金正恩的行動

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北韓政府宣稱，瓦解了由美國中央情報局及南韓情報部門策劃，行刺領袖金正恩的陰謀，指美韓收買了一名平壤居民，待金正恩出席公開活動時，利用放射性物質或炸彈對付他。北韓形容暗殺陰謀等同宣戰，美韓官方未有回應。

上月15日，是北韓紀念，已故領袖金日成冥壽的太陽節。當天，首都平壤有閱兵儀式，領袖金正恩出席。事隔三星期，北韓的國家安全保衛省首次披露，閱兵當天，原來有一宗企圖行刺金正恩的陰謀。

國家安全保衛省罕有地詳細交代陰謀始末，指美國中央情報局聯同南韓情報部門，早在2014年，在俄羅斯接觸一名從事農林業、姓金的平壤居民，南韓的特工分多次，合共數10萬美元款項，又提供衛星通訊設備﹛要求他返北韓之後，收集一些公開活動的詳細資訊，評估各種襲擊行刺方法。

當局指，美韓給予該名姓金男子指令，最好使用放射性或納米有毒物質，在不用埋身的情況下，令目標人物中毒，數個月後毒發身亡，除了在閱兵活動場合，亦可以趁金正恩到錦繡山太陽宮拜祭父親及祖父時下手。

北韓當局指暗殺陰謀等同宣戰，會即時展開針對美韓的反恐行動，但當局沒提到如何揭發、瓦解陰謀。至於該名姓金的男子，當局形容他是人間渣滓，一刻都不容他活在這片土地。

另一方面，金正恩在周四乘坐小型船隻，到了西南前線，最南端的長在島及茂島，探望防禦部隊，指示要鞏固戰鬥陣地，做好作戰準備。這兩個島嶼，與南韓延坪島只相距約十公里。北韓在2010年11月砲轟延坪島，南韓方面有四名軍民死亡。

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