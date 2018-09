北韓舉行大型團體操及舞蹈匯演 慶祝建國70年

By

北韓舉行大型團體操及舞蹈匯演,慶祝建國70週年,匯演比往年更突出發展經濟的主題,特朗普總統讚揚及感謝北韓領袖金正恩,對外發布重大及正面的訊息。

事隔5年,匯演在平壤五一體育館再舉行,主題是《輝煌的祖國》近2萬名表演者一致翻動他們手上的牌,營造大型的背景螢幕效果。數千名兒童及成人表演體操、跆拳道及舞蹈,無人機飛過上空發放煙火。

金正恩及以中國國家主席習近平特別代表身份,到訪的全國人大委員長栗戰書亦有到場觀賞。

匯演與早前舉行的閱兵一樣,比往年更突出建設經濟的目標。評論認為匯演高舉金正恩提出經濟及發展戰略的重要性,同時顯著淡化國家發展核武等軍事力量。

特朗普在社交網站讚揚及感謝金正恩,透過周年慶祝活動,對外發布重大及非常正面的訊息,他們證明所有人都錯了,又稱沒有甚麼比兩個喜歡對方的人進行對話更好,認為北韓問題比他上任前大有改善。

