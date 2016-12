北卡州議會維持廁所法案 或面臨經濟杯葛

By

【KTSF 江良慧報導】

北卡羅萊納州議會週三晚召開特別會議,商討是否廢除備受爭議的廁所法案,在閉門討論超過9小時後,最終表決仍然是維持法案,全國有色人種協會(NAACP)北卡分會表示,會要求協會發動經濟杯葛。

南卡州就因為在Columbia州議會大樓懸掛象徵黑奴制度及種族歧視的南方邦聯旗,而面對類似的杯葛,杯葛維持了15年,州政府因此損失收入數以百萬元計。

除了面對經濟杯葛外,北卡因為這項法案已經導致有大公司取消在該州拓展業務,原定在該州舉行的演藝表演和體育運動,也因此被取消。

HB2法案要求民眾按照自己出生證明上的性別使用公共廁所,曾被批評限制同性戀者及變性人士權利,有支持者則認為,法案保護民眾人身安全。

北卡羅萊納州參眾兩會均由共和黨佔多數席位,去年3月,Charlotte市實施新條例賦予變性人士可按他們自己認同的性別使用公共廁所。

新措施在北卡州引發爭議,有州議員隨即提出這項法案,規定民眾必須按出生時的性別使用公共廁所。

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。