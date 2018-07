By

舊金山北岸區近漁人碼頭地段,週一晚發生三級火警,消防人員目前已控制火情。

消防局消息指,週一晚近午夜時分,位於Columbus大道1333號的一棟商住兩用建築發生三級火警,消防人員在大約一小時後將火勢控制。

其中一名消防人員受輕傷,已接受治療,事件中有4人需要疏散,局方亦疏散5名住在Airbnb短期出租屋中的遊客。

起火原因有待調查。

