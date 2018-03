By

【KTSF 陳嘉琪報導】

針對週六晚舊金山北岸區發生的四級大火,市長Mark Farrell正式啟動小商業災難緩解基金,為受大火影響的商戶提供每戶最多一萬元現金援助,去解燃眉之急。

發生火警的是Union街659號一座3層高的大廈,現場所見,起火的大廈仍被鐵欄圍起。

市府表示,獲得補助的商戶一共有7間,5間位於起火大廈的底層,店舖的損毀較為嚴重,另外兩間位於起火大廈的旁邊,包括方創傑保險行,市府會根據店舖的損毀程度來決定發放的金額。

經濟及勞動發展局指,這是第一階段,局方週一下午已經與商戶再度會面,了解商戶對搬遷店舖的意願,並協助有需要的員工找工作等,這會是第二階段。

