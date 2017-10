救助北灣山火災民捐款網站資料

By

北灣多地爆發的連場山火,造成逾千幢民居和建築物損毀,至少13人死亡,無數災民痛失家園,有意向災民伸出援手的民眾,可透過以下網站進行捐款:

The Red Cross

https://www.redcross.org/donate/donation

Airbnb Northern California Wildfires Open Homes Program

https://www.airbnb.com/welcome/evacuees/northerncaliforniafireevacuees

Redwood Empire Food Bank

http://refb.org/

SF.Marin Food Bank

https://www.sfmfoodbank.org/

Tzu Chi

https://www.tzuchi.us/

