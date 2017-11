北灣山火全面受控 保險理賠高達33億（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

加州州府保險部門公佈,這次北灣山火所造成的保險理賠高達33億元,成為州內史上損失最嚴重的山火之一。

當局表示,該30億元的損失當中,包括了超過1.4萬幢民居、728間商店,以及3600幾架汽車等設施,損失最嚴重的是Sonoma縣,單是Sonoma縣就有近27億元損失。

加州保險業監理專員Dave Jones說:”這個數字是從保險公司所得的實際申報中得出,不是估計,而是實際上的損失金額。”

隨更多人申報索償,預料理賠數字可能再升高,當局亦都呼籲山火受害人在申報保險時提防詐騙集團。

Jones說:”我們明白災民目前仍在哀悼期,他們心情低落,希望盡早取得保費,但同時你要非常小心不要被騙,任何人如果說要幫你申報保險,在簽署任何文件前,你都要非常謹慎,細心閱讀所有條文。”

當局建議山火受災人士先向保險公司申報,並確保保險從業員持有執照,如果在商討保費上出問題,可以致電1(800)-927-4357向州府保險部門尋求協助。

北灣山火目前已幾乎完全受控,山火一共造成了43人死亡。

