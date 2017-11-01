北灣山火全面受控 保險理賠高達33億（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

加州州府保險部門公佈，這次北灣山火所造成的保險理賠高達33億元，成為州內史上損失最嚴重的山火之一。

當局表示，該30億元的損失當中，包括了超過1.4萬幢民居、728間商店，以及3600幾架汽車等設施，損失最嚴重的是Sonoma縣，單是Sonoma縣就有近27億元損失。

加州保險業監理專員Dave Jones說：”這個數字是從保險公司所得的實際申報中得出，不是估計，而是實際上的損失金額。”

隨更多人申報索償，預料理賠數字可能再升高，當局亦都呼籲山火受害人在申報保險時提防詐騙集團。

Jones說：”我們明白災民目前仍在哀悼期，他們心情低落，希望盡早取得保費，但同時你要非常小心不要被騙，任何人如果說要幫你申報保險，在簽署任何文件前，你都要非常謹慎，細心閱讀所有條文。”

當局建議山火受災人士先向保險公司申報，並確保保險從業員持有執照，如果在商討保費上出問題，可以致電1(800)-927-4357向州府保險部門尋求協助。

北灣山火目前已幾乎完全受控，山火一共造成了43人死亡。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。