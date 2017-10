北灣山火傳濃煙 灣區空氣品質受污染（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

加州週日晚開始的多處山火,令灣區許多地區的民眾都聞到煙味,灣區空氣品質管理局立即發佈警示,建議民眾避免接觸煙塵。

當局表示,空氣污染最嚴重的地區是北灣接近山火的區域,包括Napa縣和Sonoma縣,不過舊金山和奧克蘭一帶,週一早上也明顯感覺到煙塵污染。

灣區空氣品質管理局表示,南灣以及中半島的空氣品質,週一算是中等,不過仍有南灣的居民表示,早上聞到了煙味。

空氣專家表示,如果民眾聞到了煙味的話,都應盡量留在室內,關上門窗,如果有空調,應設定在內循環狀態,這樣就不會讓外面不好的空氣進來。

灣區空氣品質管理局還建議民眾,如果受到空氣污染,應近量減少戶外活動,避免吸入煙塵,如果關門關窗令室內溫度過高,可到附近有冷氣的社區中心或場所,同時透過各種媒體了解天氣及煙塵的最新狀況。

當局預測 隨著風力逐漸減弱,空氣濕度增加,不僅有助於滅火工作,而且也能改善明天的空氣品質。

當局表示,山火導致灣區空氣中的微粒污染水平,有可能超過全國健康標準,長者、孩童及呼吸系統有問題的民眾要特別留意,應避免接觸煙塵。

