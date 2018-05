金正恩相隔一個月再訪華 與習近平於大連會面

By

北韓領袖金正恩相隔一個多月再次訪華,在大連與中國國家主席習近平會面。習近平表示,中方支持美朝會談解決半島問題,金正恩則指北韓願意實現朝鮮半島無核化,只要有關方面消除對北韓敵視政策和安全威脅,北韓沒有必要擁有核武。

金正恩繼3月後再次訪華,習近平表示,體現了北韓對中朝兩黨兩國關係,高度重視中方願意與北韓共同推動中朝關係健康穩定發展。

談到朝鮮半島形勢,習近平指北韓在推動半島對話緩和方面作出積極努力,取得積極成果,中方支持北韓堅持半島無核化,支持朝美對話協商解決半島問題,並願意與有關各方一同為推進半島和平,實現地區長治久安,發揮積極作用。

金正恩表示,實現朝鮮半島無核化是北韓始終如一的明確立場,只要有關方面消除對北韓敵視政策和安全威脅,北韓沒有必要擁核,無核化是可以實現的。金正恩表示,希望通過朝美對話建立互信,採取分階段、同步性措施,全面推進半島問題政治解決進程,最終實現半島無核化和持久和平。

習近平和金正恩又散步和出席午宴,新華社形容兩人在親切友好的氣氛中,就共同關心的重大問題,全面深入交換意見。

習近平晚上為金正恩舉行歡迎晚宴,分析認為朝美峰會舉行在即,金正恩訪華,可能是想借中國之力,加強與美國談判的籌碼。

