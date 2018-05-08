金正恩相隔一個月再訪華 與習近平於大連會面

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北韓領袖金正恩相隔一個多月再次訪華，在大連與中國國家主席習近平會面。習近平表示，中方支持美朝會談解決半島問題，金正恩則指北韓願意實現朝鮮半島無核化，只要有關方面消除對北韓敵視政策和安全威脅，北韓沒有必要擁有核武。

金正恩繼3月後再次訪華，習近平表示，體現了北韓對中朝兩黨兩國關係，高度重視中方願意與北韓共同推動中朝關係健康穩定發展。

談到朝鮮半島形勢，習近平指北韓在推動半島對話緩和方面作出積極努力，取得積極成果，中方支持北韓堅持半島無核化，支持朝美對話協商解決半島問題，並願意與有關各方一同為推進半島和平，實現地區長治久安，發揮積極作用。

金正恩表示，實現朝鮮半島無核化是北韓始終如一的明確立場，只要有關方面消除對北韓敵視政策和安全威脅，北韓沒有必要擁核，無核化是可以實現的。金正恩表示，希望通過朝美對話建立互信，採取分階段、同步性措施，全面推進半島問題政治解決進程，最終實現半島無核化和持久和平。

習近平和金正恩又散步和出席午宴，新華社形容兩人在親切友好的氣氛中，就共同關心的重大問題，全面深入交換意見。

習近平晚上為金正恩舉行歡迎晚宴，分析認為朝美峰會舉行在即，金正恩訪華，可能是想借中國之力，加強與美國談判的籌碼。

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