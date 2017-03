By

【KTSF 陳令楠報導】

東灣Dublin市一所小學有30多名學童懷疑感染諾沃克病毒。

Dublin聯合校區發言人表示,上星期五開始,Dublin小學有學童開始感到不適。

校長證實,有一名學生證實感染諾沃克病毒,另外,有大約35名學生週二請病假,他們亦出現嘔吐、腹瀉等症狀,當中部分兒童有發燒。

校方清潔人員過去幾天對教室及公共設施,包括遊樂場等進行徹底清毒,以防止病毒擴散。

聯邦疾控中心表示,諾沃克病毒是一種高度傳染性疾病,通常經由食用受污染的食物,或接觸受污染的物品傳播。

