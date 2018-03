暴風雪吹襲美國東岸 陸空交通大受影響

By

【KTSF 游瑋珊報導】

被形容為”炸彈氣旋”的爆發性氣旋吹襲東岸,北至緬因州,南至北卡羅萊納州,分別受風雪和暴雨影響,最少5人被塌樹壓死,160萬戶斷電,陸空交通也大受影響。

惡劣天氣影響東岸,麻省Scituate出現超過兩層樓高的巨浪,巨浪夾雜大風,Cape Cod錄得達到颶風程度的烈風,預料最高風速會再增強至每小時90哩。

當局呼籲當地民眾別留在家,海潮會於週五晚到來,沿岸房屋預料會受廣泛破壞。

羅德島水浸和強風警告維持至週日早上,至於紐約州週四晚就出現超過一呎降雪,州長呼籲紐約市以北地區的公眾,盡量減少外出。

暴風雨雪嚴重影響交通,2,800多航班取消,紐約甘迺迪國際機場取消3分之1航班,航空公司呼籲公眾可以的話,盡量更改這兩天飛東岸主要城市的航班,以免延誤。

陸路交通方面,新澤西州Hoboken車站水浸,區域列車服務受阻。

至於Amtrak就暫停由華盛頓到波士頓的服務。

強風下首都華盛頓週五也一片冷清,聯邦政府辦公室停工,主要博物館休館。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。