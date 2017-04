By

【KTSF 劉瑩報導】

買靚衫相信很多人願意一擲千金,而如果是條“邋邋遢遢”的褲,你又會不會毫不吝嗇呢?

一款充滿泥污的牛仔褲,正在Nordstrom百貨發售,官網顯示,這款牛仔褲每條售價高達425美金。

Nordstrom百貨表示,穿上這款泥污牛仔褲,代表勤奮,有勞動精神的美國工作服。

其實這種邋遢的時尚並不是什麼新奇事,在Neiman Marcus以及Saks Fifth Avenue等高級百貨公司,亦有銷售過一段時間,而這次在Nordstrom開售,加上社交媒體的推波助瀾,再次成為大家熱議的話題。

有網民表示,以高價賣這款牛仔褲,有如在嘲諷勞動階層。

那大家又會不會花425美元去買這條牛仔褲?

