北加連環強姦疑犯落網 專向亞裔女性埋手

【KTSF 江良慧報導】

一個被稱為北加強姦犯的男人,從1991年開始,15年來在北加多個城市犯案,連環性侵多名亞裔受害人,疑犯終於在週四落網。

被捕疑犯是58歲的Roy Charles Waller,他是週四到柏克萊加大上班時被捕。

疑犯居住在Benicia市,已婚,並且育有仔女,過去25年都是在柏克萊加大工作。

警方指他就是從1991年起的15年期間,涉及北加6個縣連環犯案的疑犯,中谷地區執法人員過去27年一直追查他下落

警方說,他涉嫌在灣區和Sacramento Valley一帶,性侵至少10名女性,首宗強姦案發生在1991年,在Rohnert Park,之後他再到Vallejo和Martinez,後來再在Davis、Chico和Woodland犯案,最後一次是2006年在沙加緬度。

沙加緬度地檢官Anne Marie Schubert表示,破案有賴科學和執法人員合作。

Schubert說:”27年來都有一個共通線索,他的DNA,我任地檢官多年一直都說,DNA是真相的沉默證人,27年來真相都不為人知,直到現在才被揭發。”

柏克萊加大則發表聲明說,對有校園僱員因涉及北加州多個社區10多年前的連環強姦案被捕感到震驚,聲明還說,沒有跡象任何有關罪案發生在加大校園。

但加大校警將會審閱仍未偵破的性侵案,以決定是否有關連。

而在2006年時,其中一名受害人親述被強姦怎樣令她生活從此不一樣,她懇請公眾協助緝拿強行進入她寓所,襲擊她與她室友的人,北加強姦犯專門找一些20至30歲身形嬌小的亞裔女性下手 。

遇襲期間,其中一名女子被蒙眼的布條滑落,令她看見疑犯樣子 ,令警方和公眾終於知道要提防的人的樣子,疑犯將會在下週一提堂。

