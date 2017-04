華人特殊兒童之友南灣中心正式啟用（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣華人特殊兒童之友活動中心,週四在聖荷西舉行啟用慶祝儀式。

專為特殊兒童家庭提供相關服務資源的華人特殊兒童之友FCSN南灣中心,位於聖荷西市立大學附近,從購買新址、動工、興建到竣工投入使用大約歷時3年,新中心週四舉行盛大儀式,慶祝中心正式啟用。

華人特殊兒童之友會長王一尹說:”我想最主要建立一個中心,目的是要能夠把大家聚在一起,因為FCSN它不是只是來提供一些服務,它希望是利用父母,它希望成為一個平台,能夠讓父母有機會能夠一起工作,能夠建立一些活動計劃服務他們的孩子,因為只有他們父母最清楚孩子需要甚麽。”

華人特殊兒童之友創會副董事長王彥邦說:”很多家庭合在一起,互相也有個照應,特殊兒童小孩的家長們,最害怕就是自己不在的時候他們怎麼辦,在我們華人特殊兒童之友是一個大家庭,我們有一個大家庭來撫養這些小孩,所以就不必擔心個人怎麼樣。”

華人特殊兒童之友1996年由10個家庭開始,現在發展已經超過1,000個家庭,全職的員工有大約100人,還有200多名義工,他們希望南灣中心的成立,能夠服務更多有需要的家庭。

新中心也會向東灣佛利蒙中心一樣,每週一到週五提供成人服務,例如學習獨立技能及工作訓練等,小朋友則有課後活動,會教小孩子簡單生活及社交技能,例如煮東西、美勞、跳舞、音樂等等,週末則會加強技能訓練,每兩個週末還有演講,吃飯交流等大型活動,而活動內容都是由父母規劃及推動。

王彥邦說:”完全是根據家長的需要,家長覺得有甚麽需要,幾個人湊起來設計一個服務,我們盡量支持她(他),就成為一個新的小組,現在小小孩在南灣有非常多的活動,週末這個中心幾乎滿滿的都在用。”

值得一提的是,新中心有一個咖啡茶室,為成人提供模擬工作機會,有一個跟人接觸的經驗,學習融入社會和社區。

王一尹說:”我們希望透過這樣的方式,讓我們的孩子不光是在學習,他(她)也能夠把他(她)的一些生活技巧,以及工作技巧能夠熟練,當他(她)跟社會結合的時候,到社區裡面去的時候,他(她)才也容易被社區接納,因為他們最終還是要生活在一個社區裡面。”

有關華人特殊兒童之友的更多資訊,大家可以上網查詢,網址是:http://www.fcsn1996.org。

