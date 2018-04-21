華裔經營私立大學突失認證 海外學生無所適從（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西市一家由華裔創立和經營的私立大學，因為失去認證而停止授課，學校幾千名學生主要來自海外，現在不知如何是好。

位於聖荷西北部的Silicon Valley University週五仍然開門，辦事處有職員，學生也可以進去溫習，可是學校停止授課。

有不願意上鏡頭的學生表示，上星期五收到學校發出的電郵，校方表示因為失去獨立大學認證委員會ACICS發出的認證，所以目前不能授課。

校方表示，會密切留意事態發展，並會通知學生，又告訴學生如果有問題，可以向學校辦事處查詢。

本台記者週五訪問到學生，他說學校沒有通知何時復課，只寄了一封電郵，後續就是等待而已。

他說在該校讀了兩年電腦科學碩士課程，在這一季的學期畢業，發生這件事蠻可惜，感到莫名其妙，當然會有點生氣，因為花了那麼長時間和金錢，到頭來什麼都沒有了

Silicon Valley University去年年底因為沒有提供年度財務報告，而失去辦學認證資格。

另外，舊金山紀事報的報導指出，州司法部以及監管私立專上學院的州部門，也對這間學校提出投訴，指出校方有多項違規，包括准許未能通過英文考試的學生修讀英文課，以及沒有妥善處理學生紀錄等。

紀事報的報導指出，Silicon Valley University由一對來自台灣的夫婦創辦，後來他們離婚，校方去年入禀法庭控告創辦人之一的Feng Min Shiao不當挪用3,000多萬元。

這所大學的財務狀況，以及是否只是為海外學生提供簽證而沒有辦好教育，成為州政府調查的焦點，本台嘗試聯繫代表校方的律師，暫時未獲回覆。

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