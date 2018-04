華裔經營私立大學突失認證 海外學生無所適從（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西市一家由華裔創立和經營的私立大學,因為失去認證而停止授課,學校幾千名學生主要來自海外,現在不知如何是好。

位於聖荷西北部的Silicon Valley University週五仍然開門,辦事處有職員,學生也可以進去溫習,可是學校停止授課。

有不願意上鏡頭的學生表示,上星期五收到學校發出的電郵,校方表示因為失去獨立大學認證委員會ACICS發出的認證,所以目前不能授課。

校方表示,會密切留意事態發展,並會通知學生,又告訴學生如果有問題,可以向學校辦事處查詢。

本台記者週五訪問到學生,他說學校沒有通知何時復課,只寄了一封電郵,後續就是等待而已。

他說在該校讀了兩年電腦科學碩士課程,在這一季的學期畢業,發生這件事蠻可惜,感到莫名其妙,當然會有點生氣,因為花了那麼長時間和金錢,到頭來什麼都沒有了

Silicon Valley University去年年底因為沒有提供年度財務報告,而失去辦學認證資格。

另外,舊金山紀事報的報導指出,州司法部以及監管私立專上學院的州部門,也對這間學校提出投訴,指出校方有多項違規,包括准許未能通過英文考試的學生修讀英文課,以及沒有妥善處理學生紀錄等。

紀事報的報導指出,Silicon Valley University由一對來自台灣的夫婦創辦,後來他們離婚,校方去年入禀法庭控告創辦人之一的Feng Min Shiao不當挪用3,000多萬元。

這所大學的財務狀況,以及是否只是為海外學生提供簽證而沒有辦好教育,成為州政府調查的焦點,本台嘗試聯繫代表校方的律師,暫時未獲回覆。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。