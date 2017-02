By

【KTSF 林佩樺報導】

在智慧型手機當道的今天,您還記得您的第一支手機嗎?曾經被譽為神機的諾基亞Nokia 3310將重回市場,被認為是手機界的大事。

26日在西班牙巴塞隆納舉行的世界行動通訊大會,最吸引眼球的就是芬蘭新創公司HMD發布的新款Nokia 3310系列,有4種顏色。

新版Nokia 3310保留了原來的橢圓形數字鍵設計,螢幕放大成2.4吋,240 x 320像素的曲面彩色螢幕,並增加了200萬畫素的相機,裡頭還內建經典遊戲Snake game,同時還有MP3播放功能,售價大約50美元。

Nokia 在2000年推出這款手機,銷量達到 1.26億台,是史上銷量最好的手機之一。

