美國3名研究重力波學者奪諾貝爾物理學獎

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本年度諾貝爾物理學獎，由3名研究重力波的美國學者獲得，他們均對建立及運用探測重力波的裝置有重要貢獻，在2015年9月首次偵測得訊號，證實重力波存在，至今已共有4次偵測重力波的成果。

重力，即萬有引力，由物件掉落，到眾星繞日，都證明了重力的存在，愛因斯坦還提出重力還可以扭曲時空，可把空間，想像成薄膜，大質量物體運動拉扯下，產生曲面，並牽引附近小質量物體，移向大物質，重力波則是指質量加速時產生的漣漪，質量愈大，例如黑洞，重力波便愈強，但即使是黑洞的大質量，例如兩個黑洞結合引起的重力波，也需要很精密的儀器能偵測。

今年諾貝爾物理學獎得主韋斯、索恩及巴里什，正是結合理論及實踐的關鍵人物，建立及升級LIGO裝置，LIGO終於在2015年9月首次偵測得訊號，證明重力波存在。

去年2月發表成果時，索恩指韋斯是LIGO的主要發明者，韋斯擅長「干涉測量」，建立了以激光，探測重力波的基本原理。

諾貝爾委員會亦認為，其貢獻較大，將獎項的一半頒給韋斯，索恩的專長則是相對論及宇宙學等理論，曾出任《星際啟示錄》電影顧問，亦是建立LIGO項目的牽頭人之一，他與巴里什，分享剩餘一半的獎項，巴里什早於去年諾貝爾獎公佈前，已表明自己值得獲獎，的確，如沒有他LIGO項目可能早已擱置。

他今年仍信心十足，表示已校定鬧鐘等待委員會致電報喜，結果鬧鐘響起前四分鐘收到電話，確認獲獎。

巴里什有統籌大型科研經驗，1994年接手LIGO項目，3年後成為總監，為項目爭取足夠營運資金，又在原有加州理工團隊外，引入其他團隊，協助解決不少基本理論及技術難題，更推動裝置升級計劃，是探測最終有成果的關鍵人物。

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