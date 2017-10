美國3名研究重力波學者奪諾貝爾物理學獎

【i-CABLE】

本年度諾貝爾物理學獎,由3名研究重力波的美國學者獲得,他們均對建立及運用探測重力波的裝置有重要貢獻,在2015年9月首次偵測得訊號,證實重力波存在,至今已共有4次偵測重力波的成果。

重力,即萬有引力,由物件掉落,到眾星繞日,都證明了重力的存在,愛因斯坦還提出重力還可以扭曲時空,可把空間,想像成薄膜,大質量物體運動拉扯下,產生曲面,並牽引附近小質量物體,移向大物質,重力波則是指質量加速時產生的漣漪,質量愈大,例如黑洞,重力波便愈強,但即使是黑洞的大質量,例如兩個黑洞結合引起的重力波,也需要很精密的儀器能偵測。

今年諾貝爾物理學獎得主韋斯、索恩及巴里什,正是結合理論及實踐的關鍵人物,建立及升級LIGO裝置,LIGO終於在2015年9月首次偵測得訊號,證明重力波存在。

去年2月發表成果時,索恩指韋斯是LIGO的主要發明者,韋斯擅長「干涉測量」,建立了以激光,探測重力波的基本原理。

諾貝爾委員會亦認為,其貢獻較大,將獎項的一半頒給韋斯,索恩的專長則是相對論及宇宙學等理論,曾出任《星際啟示錄》電影顧問,亦是建立LIGO項目的牽頭人之一,他與巴里什,分享剩餘一半的獎項,巴里什早於去年諾貝爾獎公佈前,已表明自己值得獲獎,的確,如沒有他LIGO項目可能早已擱置。

他今年仍信心十足,表示已校定鬧鐘等待委員會致電報喜,結果鬧鐘響起前四分鐘收到電話,確認獲獎。

巴里什有統籌大型科研經驗,1994年接手LIGO項目,3年後成為總監,為項目爭取足夠營運資金,又在原有加州理工團隊外,引入其他團隊,協助解決不少基本理論及技術難題,更推動裝置升級計劃,是探測最終有成果的關鍵人物。

