【i-CABLE】

本年度諾貝爾和平獎公布得主,由”國際廢除核武運動”獲獎,這個組織在過去10年來,致力喚起各國關注核武禍害,並協助締結《禁止核武器條約》。

諾貝爾委員會以北韓為例,指出世界面臨逼切的核武威脅,呼籲原本擁有核武的國家一同推動最終禁止核武。

核武面世逾70年,美國向廣島及長崎投下原子彈後,二次大戰結束,是人類史上唯一一次使用核武。見識其恐怖破壞力後,暫時沒有人嘗試再用,但追求提升核武威力的期望卻更高。 委員會認為,公眾也覺得核衝突更接近,不止新興的核勢力,原有的核武國家即聯合國5個常任理事國,中國、英國、美國、法國及俄羅斯,也應為最終禁止核武的目標出一分力。

