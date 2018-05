受性醜聞困擾 瑞典學院今年不頒諾貝爾文學獎

By

受到性騷擾醜聞困擾的瑞典學院,決定今年不會頒發諾貝爾文學獎,學院稱待重拾公眾信心後,明年一次過公布兩名文學獎得主。

今年的諾貝爾文學奬得主,將不會在10月公布。瑞典學院表示,內部商討後認為,需要時間重拾公眾信心,亦要尊重過去和日後的得獎者,決定今年擱置頒發獎項,明年一次過公布兩名文學獎得主。

瑞典學院去年底爆出文學獎設立以來最嚴重的醜聞,一名女院士的丈夫阿爾諾涉嫌性侵犯18名女性,又多次洩漏文學獎得主身分。

兩夫婦被指有利益衝突,但學院否決要該名女院士離職,做法引起爭議,多名院士離任抗議,包括首位女性常任秘書長達尼烏斯。

文學獎自1901年設立以來,有7次擱置獎項,其中6次是因為戰爭,而1935年的一次,因為未能選出合適得獎者而從缺。

至於好像今次般押後頒獎的也有多次先例,其中1936年的獎項,在1937年頒發給美國劇作家奧尼爾。

