受性醜聞困擾 瑞典學院今年不頒諾貝爾文學獎

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受到性騷擾醜聞困擾的瑞典學院，決定今年不會頒發諾貝爾文學獎，學院稱待重拾公眾信心後，明年一次過公布兩名文學獎得主。

今年的諾貝爾文學奬得主，將不會在10月公布。瑞典學院表示，內部商討後認為，需要時間重拾公眾信心，亦要尊重過去和日後的得獎者，決定今年擱置頒發獎項，明年一次過公布兩名文學獎得主。

瑞典學院去年底爆出文學獎設立以來最嚴重的醜聞，一名女院士的丈夫阿爾諾涉嫌性侵犯18名女性，又多次洩漏文學獎得主身分。

兩夫婦被指有利益衝突，但學院否決要該名女院士離職，做法引起爭議，多名院士離任抗議，包括首位女性常任秘書長達尼烏斯。

文學獎自1901年設立以來，有7次擱置獎項，其中6次是因為戰爭，而1935年的一次，因為未能選出合適得獎者而從缺。

至於好像今次般押後頒獎的也有多次先例，其中1936年的獎項，在1937年頒發給美國劇作家奧尼爾。

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