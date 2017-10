諾貝爾經濟學獎由美國經濟學家塞勒奪得。

現年72歲的塞勒是著名行為經濟學家,諾貝爾獎委員會讚揚塞勒將心理學分析,加入到傳統經濟學假設上,在經濟決策及研究上作出重要貢獻。

塞勒挑戰傳統經濟學假設人類會作出理性決定,認為有關假設並不正確,很多行為實際是受情感及非理性決定左右,其中塞勒有分合著《助推》一書,更成為暢銷書籍,當中以行為經濟學解釋如何促進器官捐獻及改善醫療體系。

