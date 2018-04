By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山交通局委員會昨天通過撥款160萬元,派職員駐守市中心捷運及Muni站的升降機,防止有人大小便。

交通局表示,升降機職員每日清晨5時至羿日清晨1時,將會站在Civic Center和Powell Street車站的升降機附近,阻止人大小便。

根據《舊金山觀察家報》,不少無家可歸者有時在該兩個車站入面睡覺,但由於無洗手間去,於是經常在升降機解決,這個問題影響到一些坐輪椅的殘疾乘客,因為他們必須使用升降機出入車站,他們曾在當局的公聽會中反映過,指在升降機入面經常聞到尿味。

計劃預料在今個月展開,但是當局並不會騁請新員工,而是向非弁利組織尋求外展員工。

