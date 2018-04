By

加州州立大學週五表示,該校23所分校在2018至2019學年將不會加學費。

總校長Timothy White表示,校董會在5月舉行的例會,將不會討論加學費的建議。

目前州大本科生的學費為5,742元一年,今年1月,總校長曾對州大校董會說,需要在下學年把本科生學費調高228元,研究生的學費也可能要上調。

州大這次放棄加學費,源於加州州長布朗向該校的撥款,已足以彌補州大為保持學術水平而需要的經費,州長在下學年將會向加大撥款38億元,較對上一個學年增撥9,210萬元,但較州大要求的2.63億元少。

