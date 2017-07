特朗普女婿堅稱沒與俄羅斯串通 無事要隱瞞

By

特朗普總統女婿兼白宮高級顧問Jared Kushner週一到聯邦眾議院情報委員會閉門作證,之後在白宮發表簡短聲明,嚴詞否認他在特朗普競選總統時與俄羅斯串通,並聲稱他沒有任何事要隱瞞。

Kushner週一向情報委員會的員工作證接近3小時,他之後返回白宮公開發表聲明稱:”我在此清楚說明,我沒有與俄羅斯串通,也不知道競選團隊中是否有人這樣做。”

Kushner並沒有回應記者提問後便離開,而他到國會前向媒體發出一份長達11頁的聲明,當中詳列他在大選期間,4次與俄羅斯人接觸的細節,他說與他接觸的俄羅斯人中,當中包括在Trump Tower與俄羅斯大使和一名俄羅斯女律師的會面,都沒有不妥當的地方。

Kushner 這次是以總統女婿和白宮高級顧問的身分前往國會,他亦是特朗普團隊中,首位核心成員就通俄調查到國會作證,他週二將會與隸屬情報委員會的眾議員會面,回應質詢。

Kushner在聲明中稱,”今天我是要表明我願意配合調查,也沒有任何事要隱瞞。”

他在聲明附帶的文件中談及去年6月與俄羅斯女律師會面的情形,他說會面完全是”浪費時間”,他要求其助手說有事找他,好讓他可以離開。

而在會面中有份出席的特朗普長子小特朗普,稍早在公開的電郵中顯示,他在會面中是要從俄羅斯女律師處取得不利希拉莉的黑材料,但Kushner聲稱他不知道內情,他也是近期才看到這些電郵。

他也表示,會面中沒有談及競選的事情,之後也沒有跟進再會面,他也不記得究竟有多少人出席,也不知道有沒有人交出或接收文件。

Kushner也否認設立了”秘密渠道”與駐美俄羅斯大使溝通,但承認去年12月在Trump Tower中,曾與俄羅斯大使Sergey Kislyakal談及成立一條加密通訊渠道,讓兩國討論敘利亞的事情。

