健保替代案眾議院表決 特朗普突撤回

原本計劃取代奧巴馬健保法,由眾議院共和黨人提出的健保替代案 “美國健保法案” 今天未在眾議院表決之前已觸礁,因為共和黨領袖認為,雖然連日來特朗普總統頻頻與共和黨內的強硬保守派和溫和派議員閉門密斟,但都未能說服到他們支持替代案,因此決定取消眾議院的表決。

眾議長賴恩在記者會上說,行到這一步令人失望。

他又說,暫時未有計劃重新討論這個健保替代案。共和黨人正設法商議其他議題,包括整頓稅制改革。

特朗普就指民主黨人不合作。

今次反對最大力的是,屬於茶黨人的自由黨團。他們認為,替代案將會大幅提高醫療成本,不能接受,尤其是對低收入人士收縮Medicaid醫保。

如果要在眾議院表決通過替代案,只容許22名共和黨人投反對票,但自由黨團在眾議院就擁有40票。

今次可以說是對特朗普和賴恩在立法程序上的挫敗。

