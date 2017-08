By

【KTSF 陳嘉琪報導】

週六晚開獎,累積獎金達5.1億元的Powerball,頭獎仍然未有人中,下期預計獎金至少高達6.5億元。

買了但沒有中獎,或者上期來不及買的市民要注意了,仍然有機會中頭獎,因為週六開獎的Powerball頭獎仍然未有人中,當晚開出的號碼為17、68、19、43、39,而特別號碼是13。

官方宣布有幾張彩票中了當的5個號碼,大約派彩100萬至200萬。

今期已經是連續第21期沒有人中頭獎,而獎金是由6月份一直累積至今,下期Powerball將於星期三開獎,獎金高達6.5億元。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。