來美航班 八國旅客不准帶手機以外電子產品上機

美國方面,受影響的國家以中東為主的十個機場,分別是開羅、安曼、科威特,多哈、利雅德、吉達,阿布札比、杜拜,土耳其的伊斯坦布爾以及北非摩洛哥的卡薩布蘭卡。旅客如果從這十個機場坐直航班機前往美國就不准隨身攜帶手提電腦、平板電腦和遊戲機等電子產品上飛機。但手機和醫療用途的儀器就例外。如果想攜帶電子產品就必須要寄艙。

至於由美國飛出的航機就不受這項禁制。

航空公司今天開始有八天時間通知旅客有關的新措施。

國土安全部表示,極端份子正尋求創新方法去襲擊飛機。好像索馬里去年二月時就有沙巴的叛軍組織聲稱,在摩加迪沙飛去吉布提的約旦航機上放置炸彈。這個電子裝置其後在起飛後不久就爆炸,炸出一個洞。氣流把炸彈客扯出飛機外,而客機後來安全著陸。

英國方面也分享美國的情報,即時開始,實施類似的保安措施,禁止中東為主的六個國家,分別是土耳其、黎巴嫩,約旦、埃及、突尼斯和沙地阿拉伯的搭客隨身帶手機以外的電子產品上飛機。

而法國也表示,會考慮是否跟隨執行這些保安措施。

