【KTSF 陳令楠報導】

一名男子週二早上在南灣Santa Cruz一個受歡迎的衝浪點附近被鯊魚攻擊,當局呼籲民眾要小心,並封閉沙灘4天。

Santa Cruz消防局表示,週二上午11點,一名男子正乘坐皮滑艇至距離Steamer Lane僅0.25英里的海域時,出現大白鯊攻擊皮滑艇,試圖讓男子落水,男子掉落水中後 ,用無線電求救,所幸沒有受傷,皮滑艇嚴重受損。

當局馬上關閉Steamer Lane,並且將Main Beach、Cowell Beach等在事發地點附近的幾處沙灘封閉4天,直到週六才重新開啟,並加派人員巡守海邊。

