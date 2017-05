By

【KTSF 劉瑩報導】

1歲以下的嬰兒應否飲用果汁?美國兒科學會有新的指引。

美國兒科學會的最新指引指,小於1歲的嬰兒不適宜飲用果汁,除非有醫生的相關指引。

這是自2001年來,第一次對於該部分年齡段兒童關於果汁攝入建議的修改,在先前的建議中,年齡大於6個月的兒童,可適量給他們飲用果汁。

最新的修訂主要是基於兒童肥胖及蛀牙情況日益嚴重的考慮。

學會還建議,兒童直接進食水果,會比飲果汁更加健康。

建議家長應限制幼兒果汁的攝入量,針對1至3歲的幼兒,每日果汁攝入量不應超過4安士,而所攝入的果汁,應盡量為百分百新鮮果汁或者復原果汁,飲用時應該使用杯子,而不是用奶瓶。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。