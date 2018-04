By

【KTSF 梁秋玉報導】

經過4個月的調查,南灣Sunnyvale市公共安全部門表示,去年12月,在該市海岸邊離奇死亡的Google華裔女工程師是因溺水死亡。

去年12月7日,23歲的Google華裔女工程師ChuChu Ma的屍體,被一名在Sunnyvale海灣附近小徑騎自行車健身的民眾發現並報警。

當局經過調查及驗屍報告,認為Ma的死因是溺水。

根據Ma在Linkedin顯示的資料,她畢業於德州大學Austin分校,取得電腦科技學士學位,並於2016年7月到位於Mountain View的Google公司上班,任職軟件工程師。

