特朗普出席亞太經合會議 不會與普田正式會談

【KTSF 崔凱橋報導】

早前有消息指,特朗普這次在越南出席亞太經合會議,可能與俄羅斯總統普田會晤,不過隨後白宮表示,由於美俄元首行程不合,不會安排兩人正式會談,但不排除雙方在峰會期間,或接下來的菲律賓東盟峰會,有機會非正式交流。

峰會第一天結束後,當地時間晚上越南總理邀請21個經濟體系的元首,共聚晚宴。

各國領導人換上越南的傳統服式出席晚宴,在晚宴開始前進行大合照,而在合照期間,特朗普站在普田身旁二人握手問好。

根據白宮的行程資料,特朗普週六將繼續在越南國事訪問,不過此行或不會和前任奧巴馬一樣,走入越南鬧市與民眾互動。

特朗普將於週日再轉往菲律賓訪問,並與菲律賓總統杜特爾特會面,並於下週一回國。

較早前特朗普在Twitter 發文表示,訪華期間跟中國國家主席習近平,就貿易及北韓問題的討論具建設性,過去數天跟習近平夫婦度過了愉快時光。

