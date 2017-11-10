特朗普出席亞太經合會議 不會與普田正式會談

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【KTSF 崔凱橋報導】

早前有消息指，特朗普這次在越南出席亞太經合會議，可能與俄羅斯總統普田會晤，不過隨後白宮表示，由於美俄元首行程不合，不會安排兩人正式會談，但不排除雙方在峰會期間，或接下來的菲律賓東盟峰會，有機會非正式交流。

峰會第一天結束後，當地時間晚上越南總理邀請21個經濟體系的元首，共聚晚宴。

各國領導人換上越南的傳統服式出席晚宴，在晚宴開始前進行大合照，而在合照期間，特朗普站在普田身旁二人握手問好。

根據白宮的行程資料，特朗普週六將繼續在越南國事訪問，不過此行或不會和前任奧巴馬一樣，走入越南鬧市與民眾互動。

特朗普將於週日再轉往菲律賓訪問，並與菲律賓總統杜特爾特會面，並於下週一回國。

較早前特朗普在Twitter 發文表示，訪華期間跟中國國家主席習近平，就貿易及北韓問題的討論具建設性，過去數天跟習近平夫婦度過了愉快時光。

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