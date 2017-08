By

【KTSF 吳倩妤報導】

比利時布魯塞爾警方開槍阻截一輛超速衝紅燈的汽車,司機其後聲稱車上有爆炸品。

事發在比利時莫倫貝克,當地警方發言人表示,車輛懷疑衝紅燈後,立即引起警方注意,警方開槍打中汽車輪胎,截停汽車並帶走司機。

司機表示,車上有爆炸物品,警方隨即封鎖附近區域,勸籲居民留在屋內,並在汽車四周設置保安屏障。

當局經3小時搜查,帶走多袋物品後解封現場,警方表示司機是一名1981年出生盧旺達籍人士。

