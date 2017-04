By

農業界近年流行魚菜養耕共生,藉自然生態系統循環,在小小空間也能養魚種菜,而且環保節能不浪費。

在中谷Kern縣,Sheri Rightmer實行魚菜共生,她說好處之一是可省卻農耕工具。

所謂魚菜共生,是一種結合水產養殖和水耕栽種,讓魚和植物互惠互利的共生循環,當中魚為植物提供養份,植物再為魚過濾潔淨水源。而水耕意味著不需用泥土,植物的根可直接吸取養份。

更重要的是這系統環保節能, Rightmer解釋,魚菜共生比傳統農耕少用九成五水,種植快三倍,量多三倍,而只需十分一空間。

Rightmer的魚菜共生系統設在溫室,全年均可生產,目前有過千棵植物,她期望有越來越多人加入她的行列。

