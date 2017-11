By

北韓在當地時間週三凌晨時份試射洲際彈道導彈,導彈於平安南道發射,南韓隨即試射導彈回應,美國國防部指,這次可能是北韓迄今最遠程的試射。

美國國防部稱,這枚洲際彈道導彈飛行了620英哩,最後墮落在日本海,日本國防部稱,航程長達53分鐘,南韓隨即試射短程導彈作回應。

這次是北韓於9月15日向日本方向試射中程導彈後,第一次試射,北韓此舉似乎令美國欲循外交對話途徑解決北韓核危機的機會幻滅。

北韓試射州際彈道導彈被視為挑釁性行為,此舉顯示平壤在研發具大殺傷力武器攻擊美國本土的能力已大大改進,而特朗普總統曾揚言,會不息動用軍力,去預防北韓攻擊美國。

而針對北韓最新的試射,特朗普對記者稱,美國會”處理”,但沒有多加闡述。

