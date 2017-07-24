德州貨櫃車偷渡案釀9死 30多人送院救治

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【KTSF 陳嘉琪報導】

德克薩斯州San Antonio市貨櫃車偷渡案，已造成10人死亡，貨櫃車司機被捕。

警方表示，週日早上有人向德州聖安東尼奧市的一間Walmart超級市場的職員求助，要求提供食水，職員覺得可疑，於是報警。

警方接報後，在Walmart超市的停車場中發現一輛貨車，車上有近40人，由於車上沒有冷氣，很多人體力不支昏倒。

消防部門則指，在車上發現8具屍體，還有一人送院搶救後不治，死因有待檢驗。

另外至少有30人送院救治，其中20多人出現脫水及中暑情況，多人情況嚴重，車上的人包括兒童，其餘主要是約20、30歲的男女。

救援人員指車廂很熱，這班人亦沒有水，單單用手觸碰貨車上的人就能感受到他們的體溫高，有人的心跳更高達每分鐘130下。

國家氣象局指，San Antonio市週六的室外氣溫高達華氏101度，而入夜後氣溫亦有華氏90度。

有監控錄像顯示，這輛貨車於週六晚駛入Walmart的停車場，有人從車上帶走了一批人，剩餘約38人則留在了車上。

當局並沒有透露車上人士的國籍，只表示事發地點距離墨西哥邊境只有兩個半小時車程，懷疑是有人涉嫌非法販賣人口，警方已經將貨車司機拘留作進一步調查。

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