德州貨櫃車偷渡案釀9死 30多人送院救治

德克薩斯州San Antonio市貨櫃車偷渡案,已造成10人死亡,貨櫃車司機被捕。

警方表示,週日早上有人向德州聖安東尼奧市的一間Walmart超級市場的職員求助,要求提供食水,職員覺得可疑,於是報警。

警方接報後,在Walmart超市的停車場中發現一輛貨車,車上有近40人,由於車上沒有冷氣,很多人體力不支昏倒。

消防部門則指,在車上發現8具屍體,還有一人送院搶救後不治,死因有待檢驗。

另外至少有30人送院救治,其中20多人出現脫水及中暑情況,多人情況嚴重,車上的人包括兒童,其餘主要是約20、30歲的男女。

救援人員指車廂很熱,這班人亦沒有水,單單用手觸碰貨車上的人就能感受到他們的體溫高,有人的心跳更高達每分鐘130下。

國家氣象局指,San Antonio市週六的室外氣溫高達華氏101度,而入夜後氣溫亦有華氏90度。

有監控錄像顯示,這輛貨車於週六晚駛入Walmart的停車場,有人從車上帶走了一批人,剩餘約38人則留在了車上。

當局並沒有透露車上人士的國籍,只表示事發地點距離墨西哥邊境只有兩個半小時車程,懷疑是有人涉嫌非法販賣人口,警方已經將貨車司機拘留作進一步調查。

